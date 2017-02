Transgressão rodoviária: Novo sistema integrado de detecção arranca amanhã

Entra amanhã em funcionamento, em dois pontos do centro da cidade, um sistema integrado de detecção que visa combater a transgressão rodoviária, nomeadamente o excesso de velocidade e a violação de sinal vermelho. Numa primeira fase – e após concurso público que termina a 28 de Março – a DSAT e a Polícia de Segurança Pública pensam implementar a mesma tecnologia de detecção inteligente em 14 cruzamentos da cidade.

Sílvia Gonçalves

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) e o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) apresentaram ontem um novo sistema integrado de detecção de situações de transgressão rodoviária. A 23 de Fevereiro entra em funcionamento, a título experimental, os aparelhos instalados na intersecção das Avenida da Praia Grande com a Avenida Almeida Ribeiro e ainda no cruzamento entre a Praia Grande e a Avenida D. João IV. Até 28 de Março decorre o concurso público para a instalação, numa primeira fase, do novo sistema em 14 intersecções da cidade. A segunda fase do projecto só deverá ter início daqui a dois anos.

O novo sistema vem substituir, de forma gradual, aquele actualmente existente, considerado obsoleto: “Agora já temos uma tecnologia muito mais avançada e sofisticada, já temos condições para fazer melhor, tanto para o sistema de trânsito como para recolher dados tecnicamente. Há necessidade de fazer melhor, optando por um sistema multi-funcional”, explicou ontem Leong Koi Sang, em declarações à imprensa.

O técnico superior da DSAT detalhou o funcionamento de um sistema de monitorização que produz imagens e registos de maior qualidade: “Este sistema é multifuncional. Para além da detecção da violação de sinal vermelho, também fazemos uma monitorização à situação da velocidade dos veículos que passam por este sistema, para detectar qualquer irregularidade de trânsito”.

Mas não é só. A nova solução identifica os veículos transgressores pela matrícula e tem ainda capacidade para calcular o volume de tráfego nos cruzamentos visados: “Ao mesmo tempo este sistema também pode identificar as chapas de matrícula, e também pode calcular a circulação do número de veículos. Depois de entrar em funcionamento, nós vamos constantemente acompanhar este sistema, para garantir que tudo corra bem. O que nós pretendemos é gradualmente substituir os sistemas antigos por estes novos”.

O responsável dos Serviços para os Assuntos de Tráfego esclareceu porque foram instalados os sistemas nos dois cruzamentos: “Porque é onde estão mais concentrados os veículos”, assinala.”Nós vamos dividir o trabalho em fases, vamos actualizando gradualmente esses sistemas de sinalização, de detecção, e vamos começar por estas duas intersecções”. A instalação dos aparelhos de monitorização teve um custo de “cerca de seis milhões de patacas”, referiu.

Depois de uma fase experimental, a intenção é arrancar com uma primeira fase de implementação do sistema de uma forma mais alargada, que abranja a instalação em cerca de 14 intersecções da cidade. Para tal, está já a decorrer um concurso público, cuja recepção de candidaturas acontece até 28 de Março: “O que nós pretendemos é dentro de um ano poder actualizar 13 a 14 intersecções. A primeira fase vai ser terminada no próximo ano, porque a candidatura ao concurso público termina em Março, e depois há 360 dias para executar as instalações. E depois a segunda fase espera-se que tenha início dentro de dois anos”, adiantou ainda Leong Koi Sang.

O responsável garantiu ainda que a protecção dos dados pessoais dos condutores está assegurada: “Algumas informações que têm a ver com os dados pessoais dos utentes são informações internas nossas, que vamos tratar e cuidar bem, não há problema. Todo o trabalho que envolve dados pessoais nós vamos executar de acordo com a Lei de Protecção de Dados Pessoais”, assegura.

Presente esteve também Lei Kan. A subcomissária do Corpo de Polícia de Segurança Pública deu conta de dados recentes relativos à circulação rodoviária: “Em 2016 foram registados mais de 10 mil casos de excesso de velocidade. Em Janeiro deste ano aplicamos multa em 1037 casos de excesso de velocidade. Esses números, em comparação homóloga com o ano passado, reduziram numa percentagem de 14,7 por cento”. Já às transgressões registadas nos semáforos, os dados facultados também se traduzem por uma descida: “Quanto à violação de sinal vermelho, em 2016 registaram-se no total 1739 casos. Em Janeiro deste ano foram registados 81 casos. Em comparação homóloga com o ano passado, nota-se uma redução de cerca de 25 por cento”.

A subcomissária referiu ainda que em 2016 “o departamento de tráfego tratou mais de 15 mil acidentes. Dentro dos quais, mais de cinco mil envolvem condutores que não conseguem controlar a velocidade e manter a distância com o veículo da frente”. Um número, explicou Lei Kan, que representa “cerca de 36 por cento entre todos os acidentes do ano”.