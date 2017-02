Selecção de hóquei no gelo de Macau goleada pelo Turquemenistão

A selecção de hóquei no gelo de Macau estreou-se em encontros oficiais no âmbito dos Jogos Asiáticos de Inverno, em Sapporo, no Japão, com uma pesada derrota por 16-0 diante da sua congénere do Turquemenistão, em jogo a contar para o Grupo B da II Divisão.

Três dias depois de ter goleado o desclassificado Irão (7-1), em jogo que acabou por ter um carácter apenas amigável, a formação da RAEM acabou por ser dominada pelo Turquemenistão num encontro ainda mais desequilibrado. A selecção da Ásia Central fez balançar as redes da baliza de Macau logo ao segundo minuto de jogo e terminou o primeiro período – de 20 minutos – com uma vantagem de 6-0 no marcador. No segundo parcial, a selecção do território entrou mais acertada a nível defensivo e esteve durante quase 12 minutos sem sofrer um golo (a única vez que isso aconteceu em todo o encontro), mas o Turquemenistão ainda fez quatro golos antes do segundo intervalo. No último período, mais seis pucks nas redes de Macau e o placar final de 16-0.