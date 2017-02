Rui Valente prepara-se para acelerar em Guangzhou

O piloto da equipa On Wheels quer ganhar o máximo de corridas possível na capital da província de Guangdong. Mas o principal objectivo será preparar o carro para as provas de qualificação para o Grande Prémio de Macau, que se disputam no Verão. É que, na Guia, Valente pretende terminar entre os cinco primeiros.

Rodrigo de Matos

Os motores vão acelerar no Circuito Internacional de Guangzhou, no primeiro fim-de-semana de Março, e vários dos pilotos que aspiram a correr este ano no Grande Prémio de Macau vão aproveitar para afinar as suas máquinas, com os olhos postos nas provas de qualificação que se disputam em Zhuhai, entre Maio e Junho. Entre eles, conta-se Rui Valente, veterano piloto de carros de turismo, que revelou ao PONTO FINAL os seus objectivos para esse desafio e para a temporada.

A jornada de provas que se disputa em Guangzhou nos dias 3, 4 e 5 do próximo mês será composta de cinco corridas de endurance de uma hora cada, organizadas pelo Automóvel Clube de Hong Kong e de uma série de outras corridas de “sprint” de 12 a 15 voltas, organizadas pelo próprio circuito de Guangzhou. As provas incluem as três classes de carros de turismo – Grupo N, 1600 Turbo e Road Sport: “O objectivo ali será vencer o maior número de corridas possível, mas este evento também serve para nos preparamos e aos nossos carros para as provas de qualificação para o Grande Prémio de Macau”, admite o piloto de Macau.

Em Guangzhou, Rui Valente vai contar com um Honda DC5, para as cinco corridas de endurance. Já nas “sprint races”, o piloto da equipa On Wheels irá sentar-se ao volante do Mini Cooper S com que vem competindo e que provavelmente irá utilizar nas provas de qualificação em Zhuhai em Maio e Junho, com um desafio técnico pela frente: introduzir modificações que irão tornar o carro mais rápido e competitivo.

“Quero ficar entre os cinco primeiros em Macau”

Entre os objectivos de Rui Valente para a nova temporada, está a preparação do Mini Cooper S para os desafios que se avizinham, ganhar uma ou outra corrida, e melhorar bastante o 15.º lugar obtido na última edição da Taça CTM, uma das provas de suporte que integram o cartaz do Grande Prémio de Macau: “Este ano, quero terminar entre os cinco primeiros na Guia”, afirma.

Para o conseguir, a caminhada promete ser trabalhosa, mas o piloto está mentalizado para o que tem de ser feito, tendo em conta as alterações de regulamentos previstas para a competição no Circuito da Guia: “Vamos pôr o carro mais rápido, isso é certo. Este ano o regulamento já não impõe o uso do restritor no turbo. Também já não teremos limite mínimo de peso. Por isso, vamos trabalhar também para pôr o carro mais leve. Se conseguirmos retirar-lhe 400 quilos, óptimo”, revelou.