Presidente da Comissão de Perícia do Erro Médico vai ganhar mais de 77 mil patacas

A menos de uma semana da entrada em vigor do Regime Jurídico do Erro Médico, do início de funções da Comissão de Perícia do Erro Médico e da entrada em funcionamento do Centro de Mediação de Litígios Médicos, foram anunciados os salários definidos para os membros da Comissão. O presidente do organismo irá auferir mais de 77 mil patacas por mês.

De acordo com despacho do Chefe do Executivo, o presidente da Comissão de Perícia do Erro Médico vai receber – para exercer funções a tempo inteiro – o equivalente a um vice-director – ou seja 960 pontos indiciários – o que equivale a 77 760 patacas por mês.

Já o salário mensal dos restantes membros da comissão ficou fixado em 890 escalas indiciárias (72 090) por mês.

Além disso, um mediador do Centro de Mediação de Litígios Médicos pode auferir a 40 mil patacas para mediar um incidente. Nos casos que forem arquivados após avaliação preliminar, essa remuneração cai para 10 mil patacas.