People’s Power quer que concessionárias paguem salários aos inspectores dos Serviços de Saúde  

Depois de mostrar o seu apoio à proibição total de fumo nos casinos, o vice-presidente da Macau People’s Power, Cheong Weng Fat, admitiu agora ter mudado de ideias. O dirigente disse ontem ao PONTO FINAL que a associação de que faz parte se opõe, agora, à proibição total do cigarro nos espaços de jogo e que apoia a existência de salas de fumo, desde que sejam concebidas em concordância com os padrões estabelecidos pela Direcção dos Serviços de Saúde.

O facto de a proibição total de fumo nos casinos poder contribuir para a diminuição do número de apostadores que visitam o território é uma das razões que levaram Cheong Weng Fat a mudar de posição: “Os principais jogadores da China Continental vão deixar de se deslocar a Macau caso seja totalmente proibido fumar dentro dos casinos e o negócio local das operadoras vai recuar. As receitas do jogo descerão de 20 a 30 por cento e, por conseguinte, os funcionários serão despedidos ou não terão qualquer aumento no salário”, explicou o vice-presidente da People’s Power.

Como resposta ao fumo passivo – que tem sido apontado como uma ameaça à saúde dos funcionários dos casinos – a Macau People’s Power propõe um novo método para garantir o controlo do tabaco. De acordo com Cheong Weng Fat, “uma vez que os trabalhadores estão preocupados com o tabagismo passivo, a melhor opção é que o Governo mobilize inspectores de controlo de tabaco, por 24h, dentro dos casinos. Os seus salários, que não são muito elevados, devem ser pagos pelos casinos, o que é muito melhor do que receber uma queixa, chegar ao local e os fumadores já terem desaparecido”,

Depois de se ter candidatado às eleições para a Assembleia Legislativa, em 2013 – liderando a Associação para a Promoção da Democracia, Liberdade, Direitos Humanos e Estado de Direito de Macau (Ideais de Macau) – Cheong garantiu ao PONTO FINAL que não se irá candidatar este ano: “Nós [People’s Power] não vamos participar nas eleições deste ano. Estamos orgulhosos por agir ao nível dos trabalhadores. Trabalhamos voluntariamente e não recebemos qualquer dinheiro do Governo”, explica.