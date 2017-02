Lucros do HSBC caíram 82 por cento no ano passado

O Hong Kong and Shanghai Bank anunciou ontem que os seus lucros em 2016 caíram 82 por cento em relação ao ano anterior, justificando as perdas com “acontecimentos políticos e económicos largamente imprevisíveis”.

Os lucros líquidos de 2,48 mil milhões de dólares representam uma acentuada descida em relação aos 13,52 mil milhões de dólares obtidos em 2015, com o presidente do grupo Douglas Flint a dizer que as mudanças geopolíticas contribuíram para “condições voláteis do mercado financeiro”.

Em 2015, o banco anunciou uma reforma radical para cortar custos anuais em cinco mil milhões de dólares (4,7 mil milhões euros) ao longo de dois anos, eliminando 50 mil postos de trabalho em todo o mundo, abandonando negócios lucrativos e focando-se mais na Ásia.