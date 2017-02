Lançado concurso para rede de esgotos do Centro de Saúde da Ilha Verde

Foi ontem lançado o concurso público para a construção do sistema de drenagem do Centro de Saúde do Bairro da Ilha Verde. O Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas (GDI) anunciou, em comunicado, ter recebido um total de cinco candidaturas formais ao concurso.

“Os trabalhos de construção em causa consistem na instalação de um novo sistema de drenagem dentro do espaço das instalações, no Edifício Cheng I, para a descarga dos esgotos do centro de saúde para a rede de drenagem pública circundante”, explicou Wong Kuok Heng, engenheiro civil ao serviço do GDI, em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

O Centro de Saúde do Bairro da Ilha Verde está ainda em construção e o projecto do sistema de drenagem deverá arrancar no segundo trimestre do ano, com um limite de 75 dias úteis para a conclusão da obra.