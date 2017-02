Investigação à morte de Kim Jong-nam é imparcial, garante diplomata

A investigação à morte do meio-irmão do líder norte-coreano, Kim Jong-un, está a ser conduzida de forma imparcial, garantiu ontem o embaixador malaio em Pyongyang, rejeitando acusações da Coreia do Norte de que a investigação é politicamente motivada.

Mohamad Nizan Mohamad falou em Pequim, quando estava a caminho da Malásia, para onde foi chamado após a morte, no início da semana passada, de Kim Jong-nam.

Tudo indica que Kim foi envenenado no Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur e a polícia já deteve quatro pessoas por suspeitas de envolvimento no crime, com documentos da Coreia do Norte, Malásia, Indonésia e Vietname, incluindo as duas mulheres que abordaram Kim no dia 13 no aeroporto.

O embaixador norte-coreano na Malásia disse, na segunda-feira, que a investigação à morte do filho mais velho de Kim Jong-il é politicamente motivada e exigiu uma investigação conjunta. O Ministério para os Negócios Estrangeiros malaio respondeu dizendo que os comentários do embaixador estavam manchados com “delírios, mentiras e meias-verdades”.

Mohamad garantiu que a investigação do seu país está a proceder de modo profissional e será “muito objectiva e justa para toda a gente”: “A investigação ainda prossegue, por isso esperem. Podemos garantir a imparcialidade da investigação em si porque não há motivo para apoiarmos o lado de ninguém”, afirmou.

O caso ganhou dimensão política quando a Malásia recusou os pedidos dos diplomatas norte-coreanos para entregar o corpo de Kim e disse que iria realizar uma autópsia, apesar das objecções levantadas por Pyongyang.

O embaixador da Coreia do Norte na Malásia, Kang Chol, disse aos jornalistas na segunda-feira que a Malásia está a trabalhar com a Coreia do Sul para culpar Pyongyang.

A polícia “colou-nos a suspeita e centrou a investigação contra nós”, disse.