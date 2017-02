IAS comemora jubileu de ouro e recebe mais de três mil milhões para 2017

Manter os subsídios aos idosos e aos inválidos e aumentar o número de vagas em creches e lares de idosos são dois dos objectivos de nomeada do Instituto de Acção Social para este ano. A presidente do organismo pretende ainda melhorar a coordenação com as várias instituições de assistência social.

Rodrigo de Matos

O Instituto de Acção Social (IAS) assinalou ontem os seus 50 anos, com um “Almoço de Primavera para os Trabalhadores das Instituições Particulares de Solidariedade Social”, que reuniu centenas de pessoas no Centro de Convenções da Doca dos Pescadores. Na ocasião, foi confirmado um orçamento de mais de três mil milhões de patacas para o organismo em 2017: “Num espaço de 10 anos, o orçamento do IAS sofreu um aumento significativo de 3,6 vezes, passando de cerca de 860 milhões de patacas em 2007 para aproximadamente 3,1 mil milhões de patacas em 2017”, observou, num discurso proferido antes do almoço, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura. Alexis Tam notou ainda que ao incremento da verba corresponde também um acréscimo de serviços prestados pelas entidades apoiadas: “O número de serviços desenvolvidos pelas instituições particulares com o apoio do Governo da RAEM aumentou de 153 para os actuais 236, um aumento na ordem de mais de 50 por cento”, referiu.

O secretário considera ainda que o acréscimo no dinheiro disponibilizado pelo Executivo ao IAS demonstra “a importância atribuída pelo Governo aos serviços sociais”, que, nas suas palavras, têm o mérito de “levar os indivíduos e famílias que se encontram com dificuldades e em situação miserável, a restaurarem a esperança perdida e a reinserirem-se na sociedade”.

Mais coordenação na acção social

E porque nem só de dinheiro se faz um correcto acompanhamento dos menos favorecidos, a presidente do Instituto de Acção Social (IAS), Vong Yim Mui – além de agradecer o esforço dos trabalhadores das instituições de solidariedade social – prometeu para 2017 “promover uma maior coordenação entre o IAS e as várias instituições de assistência social, para prestar um apoio mais eficaz à sociedade”.

Este ano, o IAS tem planeada uma série de acções em benefício dos grupos sociais considerados vulneráveis, que incluem a continuidade da atribuição de subsídios (oito mil patacas por ano no subsídio para idosos e subsídio de invalidez formal, 16 mil patacas por ano no subsídio de invalidez especial, e 3450 patacas por mês para o subsídio provisório de invalidez), a construção e ampliação de três creches (no final do ano, Macau deverá contar com 56 creches que poderão disponibilizar um total de 10 480 vagas) e aumentar em cerca de duas centenas, as vagas nos lares de idosos (um total de 1880 vagas será prestado pelos 21 lares de idosos existentes), entre outras iniciativas.

Os números da solidariedade em 2016

– Mais de 4400 famílias receberam subsídio regular, num valor global aproximado de 243 milhões de patacas;

– Mais de quatro mil pessoas beneficiaram do Plano de Apoio Alimentar a Curto Prazo (montante total atribuído: 11 milhões de patacas);

– Mais de 72 mil pessoas receberam o subsídio para idosos (total atribuído: 576 milhões de patacas);

– Mais de 9,8 mil pessoas receberam o subsídio de invalidez (total: 108 milhões de patacas);

– 141 jogadores patológicos inscritos no sistema central de pessoas que sofrem do transtorno do jogo. 351 pediram o serviço de auto-exclusão;

– 374 registados (entre Janeiro e Junho) no sistema central dos toxicodependentes;

– 1042 casos de reinserção social;