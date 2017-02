Ho Chio Meng viajou para o Dubai com visto de “homem de negócios”

Ho Chio Meng viajou com Wang Xiandi para o Dubai, tendo as despesas sido pagas pelo Ministério Público. O antigo Procurador entrou no emirado com visto de “homem de negócios”, soube-se ontem no Tribunal de Última Instância.

João Santos Filipe

Apesar de ter viajado à conta do Ministério Público para o Dubai, na altura de pedir um visto para permanecer nos Emirados Árabes Unidos, Ho Chio Meng declarou que a sua profissão era “homem de negócios”. A revelação foi feita ontem – em mais uma sessão do julgamento do ex-Procurador que decorre no Tribunal de Última Instância – e reforça o argumento do Ministério Público de que a viagem foi realizada para fins particulares.

Durante a sessão desta terça-feira foi ouvida a testemunha Chan Sio Lai, que entre 2004 e 2012 foi funcionária nas companhias criadas pelos arguidos do processo conexo Wong Kuok Wai e Mak Im Tai. De acordo com o Ministério Público, estas empresas foram abertas por indicação de Ho Chio Meng para ficar com os contratos das adjudicações.

Depois de inicialmente ter trabalhado como responsável pela microfilmagem dos processos antigos no MP, Chan Sio Lai acabaria a trabalhar na contabilidade das empresas, sendo responsável pela redacção das propostas que eram apresentadas ao órgão judicial. Chan tratava igualmente das reservas dos bilhetes de avião e de outras assuntos, como compra de electrodomésticos e alguns materiais necessários para o Ministério Público.

Foi no âmbito destas funções que Chan Sio Lai foi confrontada com o visto de entrada de Ho Chio Meng no Dubai, um dos territórios que integram os Emirados Árabes Unidos. O documento foi válido para o período entre 18 de Janeiro e 18 de Março de 2009, sendo que Ho apenas esteve no Dubai, acompanhado pela arguida Wang Xiandi, entre 29 e 31 de Janeiro.

“Eu não me lembro de ter visto esse documento”, afirmou a testemunha, perante a questão da magistrada Kuok Un Man.

Apesar disso, Chan Sio Lai afirmou que o assessor da Procuradoria, Chan Ka Fai, arguido no processo conexo, tinha dado instruções para que não fosse utilizado o nome das pessoas que pernoitavam nos hotéis pagos pelo MP, quando as reservas eram efectuadas. A justificação estava relacionada com “confidencialidade” e “motivos de segurança”.

Anteriormente já tinha sido revelado que durante esta mesma viagem Ho Chio Meng e a arguida do caso conexo Wang Xiandi ficaram no mesmo quarto, no hotel de 5-estrelas Atlantis, the Palm. Entre as despesas apresentadas às empresas responsáveis pela reserva, surgem entradas em museus, um churrasco árabe ou o aluguer de uma viatura.

Ganhos atingiam 50 por cento

Ontem, Chan Sio Lai revelou igualmente que as empresas de Wong Kuok Wai e Mak Im Tai chegavam a cobrar valores 50 por cento acima dos serviços que subcontratavam as outras companhias.

As empresas de fachada recebiam as encomendas do Ministério Público e depois verificavam os preços em outras empresas que efectivamente prestavam os serviços requeridos. Depois de subcontratados os bens e serviços – dependendo das indicações de Mak e Wong – Chan Sio Lai fazia orçamentos acima dos valores originais.

Segundo a testemunha, na maior parte dos casos os valores ficavam entre 10 e 20 por cento acima do cobrado pelas empresas subcontratadas. Porém quando estavam envolvidas obras, os valores atingiam os 50 por cento. Só no caso de reservas de bilhetes é que os valores ficavam apenas 5 por cento do cobrado.

Outra das revelações feitas por Chan Sio Lai no Tribunal de Última Instância foi a de que o pai cumpria funções como segurança nos dois armazéns arrendados pelo Ministério Público a Wong Kuok Wai e Mak Im Tai. Apesar de no contrato assinado com a Procuradoria ser definido que estes armazéns tinham de ter três funcionários cada – para a realização da limpeza, segurança e outros serviços – o pai de Chan ficou encarregue por todas as funções nos dois espaços, a troco de um salário de seis mil patacas.