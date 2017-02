Goa acolhe exposição sobre legado patrimonial de Macau

A Galeria de Artes da Biblioteca Central de Goa, em Panjim, recebe, a partir de 7 de Março, uma série de fotografias obtidas durante a edição de 2016 do concurso “Macau, Património Cultural”. A iniciativa é do Instituto Internacional de Macau (IIM), conta com o apoio da Fundação Macau e da Direcção dos Serviços de Turismo e surge integrada no programa do “Terceiro Festival da Lusofonia Goa 2017”, evento organizado pela Sociedade Lusófona de Goa (LSG). A mostra apresenta um conjunto de 45 fotografias feitas por jovens e artistas de Macau no decorrer do concurso de fotografia realizado no ano passado e que “procura retratar o legado patrimonial do território, suas tradições culturais e a história das características sino-lusófonas”, pode ler-se na mesma nota.

