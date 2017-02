Futuro de Thomas Tuchel no Borussia de Dortmund decidido no fim da época

O futuro de Thomas Tuchel como treinador do Borussia de Dortmund, adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, será discutido no final da época, revelou o director-executivo dos alemães, Hans-Joachim Watzke.

“O próprio Thomas (Tuchel) deseja falar connosco no final da época, porque até lá pretende concentrar-se apenas na equipa”, disse Watzke, ao jornal Ruhr Nachrichten, lembrando que o técnico tem contrato com o clube até 2018.

O responsável pelo Borussia Dortmund não exclui a possibilidade de uma rescisão de contrato, explicando que é preciso falar, mas salientando que Tuchel é um “treinador extraordinário”, ainda que seja preciso ver se existe concordância em vários temas.