Forças especiais protegem corpo de Kim Jong-nam em Kuala Lumpur

Três dezenas de agentes das forças especiais malaias vigiaram durante a madrugada e grande parte da manhã de ontem a morgue onde se encontra o corpo do meio-irmão do líder norte-coreano, Kim Jong-un. Kuala Lumpur recusa-se a entregar o cadáver sem que Pyongyang entregue uma amostra de ADN.

Agentes armados das forças especiais da Malásia estiveram durante a manhã de ontem a proteger o corpo de Kim Jong-Nam, o meio-irmão do líder norte-coreano, que foi assassinado na semana passada no aeroporto de Kuala Lumpur.

Uma coluna de quatro veículos entrou no hospital esta madrugada, com cerca de 30 membros das forças especiais malaias que garantiram a segurança na área antes de deixarem o local a meio da manhã.

O corpo de Kim Jong-nam – assassinado no dia 13 no aeroporto de Kuala Lumpur – tem estado no centro de um conflito diplomático entre Pyongyang e a Malásia, depois de a Coreia do Norte insistir que o cadáver do filho primogénito do antigo ditador Kim Jong-il seja devolvido sem que sejam apuradas as causas da morte.

No entanto, a Malásia rejeitou o pedido, dizendo que os restos mortais devem ficar na morgue até um membro da família os vir identificar com uma amostra de ADN.

Na segunda-feira à noite surgiram rumores que davam conta de que o filho de Kim Jong-nam, Kim Han-Sol, chegaria a Kuala Lumpur, vindo de Macau a bordo de um voo da Air Asia, mas a agência AFP não conseguiu confirmar a sua presença na Malásia. As notícias levaram dezenas de jornalistas, em representação de meios de comunicação social da Malásia, da China, do Japão e da Coreia do Sul, a concentrarem-se no exterior do Terminal 2 do Aeroporto Internacional da capital malaia.

O enviado de Pyongyang a Kuala Lumpur recusou, na segunda-feira, o pedido de uma amostra de ADN, considerando-o “absurdo” e disse que a embaixada tinha o direito de reclamar o corpo de um detentor de um passaporte diplomático.

O embaixador Kang Chol lançou também críticas à investigação da morte, dizendo que é politicamente motivada e que a Malásia conspirou com a Coreia do Sul para culpar o regime liderado por Kim Jong-un.

O ministro dos Negócios Estrangeiros malaio, Anifah Aman, disse sentir-se “profundamente insultado” pelas acusações, baseadas em “delírios, mentiras e meias-verdades”.

A Malásia tinha anteriormente convocado o seu embaixador em Pyongyang e chamado Kang para discutir o conflito no Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Kim Jong Nam morreu após ter sido aparentemente envenenado no aeroporto de Kuala Lumpur, supostamente por duas mulheres ao serviço do regime de Pyongyang. As suspeitas viajavam uma com um passaporte vietnamita e a outra com um passaporte indonésio. Depois da detenção das duas mulheres, as autoridades da Malásia detiveram ainda dois homens, um de nacionalidade malaia e o outro de nacionalidade norte-coreana. As forças de segurança malaias estarão ainda no encalço de quatro outros suspeitos de nacionalidade norte-coreana.