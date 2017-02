Familiar de Stanley Ho financia “app” da Malásia que junta médicos e pacientes

A BookDoc – uma startup com sede na Malásia que se tem popularizado por ter criado uma aplicação para telemóveis que conecta pacientes a médicos, terapeutas e profissionais de saúde – captou a atenção de vários investidores de renome. O mais recente é um membro da família do magnata dos casinos Stanley Ho.

Desde que apareceu em 2015, quando se tornou então a única plataforma online com serviços do género, a BookDoc tem vindo a expandir-se e é hoje já uma ferramenta ao serviço de metade das clínicas privadas de Hong Kong, por exemplo. Depois de ter atraído o interesse do príncipe Abdul Qawi, do Brunei, que investiu avultadamente no projecto, agora é um parente do rei dos casinos de Macau que se prepara para entrar no capital da empresa: “A BookDoc não revela o nome do familiar, nem o valor do investimento, mas deixou saber que a soma ascendia a sete dígitos, e que aumentaria o valor [da empresa] para dezenas de milhões [de dólares]”, avançou o portal Tech in Asia.

Além de casinos, o clã Ho detém várias holdings do mercado imobiliário em Macau e Hong Kong, além de participações nos sectores do turismo, entretenimento, aviação, navegação e em bancos: “Contar com indivíduos experientes que vêm de várias áreas de negócio e com profundo conhecimento sobre como se faz negócio na Ásia é vital para a BookDoc. Irá ajudar-nos a penetrar em mercados mais facilmente e de forma mais eficaz”, considera o director-executivo da empresa, Dato’ Chevy Beh, citado num comunicado.

Lançada em 2015, a aplicação BookDoc ajuda os utilizadores a procurarem e marcarem consultas com médicos localmente ou no exterior, funcionando de forma integrada com as aplicações de transporte alternativo aos táxis Uber e Grab, com a companhia aérea AirAsia, com a plataforma de reservas de hotel Agoda, e com o site de dicas de viagem TripAdvisor.