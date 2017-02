Encurtar distâncias através da ciência e da tecnologia

Durante dois dias, a inovação científica e tecnológica dá o mote à edição de 2017 do Fórum de Inovação Colaborativa (Macau) dos Dois Lados do Estreito. O evento tem como objectivo promover o intercâmbio científico entre as duas Regiões Administrativas Especiais, Taiwan e a República Popular da China e encorajar o financiamento de projectos ligados às áreas da ciência e da tecnologia.

Arrancou ontem o Fórum de Inovação Colaborativa (Macau) dos Dois Lados do Estreito, Hong Kong , um certame que tem como objectivo “unir os interessados no desenvolvimento da ciência e tecnologia” e promover o intercâmbio entre o território, a China Continental, Hong Kong e Taiwan. A decorrer até ao final do dia de hoje no Centro de Convenções do Centro de Ciência de Macau, o Fórum aborda o contributo da ciência, da tecnologia e das finanças para o progresso da estrutura industrial dos territórios, bem como o desenvolvimento de sinergias entre as quatro regiões.

O reforço da colaboração na área da ciência e da tecnologia entre as duas Regiões Administrativas Especiais e a República Popular da China remonta ao ano de 2015, quando – a par do “Fórum de Inovação Colaborativa de Macau” organizado pelo Governo da RAEM e pela Associação de Ciência e Tecnologia da China – foi assinado o acordo de constituição da “União de Inovação Colaborativa dos Dois Lados do Estreito, Hong Kong e Macau”, organismo que acabaria por ser fundado em Setembro do ano passado.

Associações das quatro regiões estiveram envolvidas na assinatura do memorando, incluindo a Associação Promotora das Ciências e Tecnologias de Macau, que procura “encorajar um maior intercâmbio de eventos e investigações para que Macau possa ser mais diversificado para além da economia relacionada com os casinos e o lazer”, explicou Chui Sai Peng, presidente do organismo, em declarações à imprensa.

Também deputado, Chui Sai Peng explicou que a colaboração “concentra e junta agentes de negócios, agentes de investigação e agentes académicos para que possam criar uma rede de eventos e de produção”: “Queremos encorajar mais intercâmbios entre as quatro regiões quando existirem ideias comercializáveis”, afirmou o dirigente.

Apesar de salientar que o Executivo já tem alguns programas de apoio a start-ups, Chui Sai Peng considera que os mecanismos já existentes não são suficientes: “Precisamos de mais financiadores e de mais financiamento porque disponibilizar um espaço às pessoas é importante, mas dar-lhes conselhos por parte da indústria, dar conselhos sobre marketing, gestão, promoção e rede de contactos é ainda mais importante”, sublinhou.

Durante os dois dias do fórum – que termina hoje – está programada a apresentação de projectos relativos aos domínios da ciência e da tecnologia, envolvendo cerca de meia centena de empresas de Macau, de Hong Kong, de Taiwan e da China. A exposição dos projectos pode ser benéfica para os investigadores, defende José Chui Sai Peng: “Caso eles [empresários] vejam alguns projectos pelos quais se interessem podem financiá-los, já que é impossível para o Governo apoiar tudo. Isto não é uma actividade comercial, é um encorajamento”, sublinha.

O deputado comparou ainda a aposta da associação que preside e a realidade das startups portuguesas, mencionando os conceitos da Fábrica de Startups e da Startup Lisboa – e avançou que a cooperação com Portugal pode vir a concretizar-se.

No discurso que proferiu na cerimónia de inauguração do fórum, o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, realçou que “reforçar o conceito da inovação e desenvolvimento, com vista à formação de uma rede de inovação colaborativa constitui uma das principais estratégias do Plano Quinquenal de Desenvolvimento do Governo da RAEM (2016-2020)”. Por outro lado, o Governante sublinhou a importância atribuída pelo Executivo “à promoção da educação científica abrangente, insistindo na formação de recursos humanos como pilar da inovação”. J.F.