DST prepara-se para lançar sistema de alerta em três níveis

O Governo de Macau deu a conhecer anteontem um sistema de alerta em três níveis para viajantes, que a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) defende, pode vir a constituir um apoio precioso aos residentes do território. O organismo dirigido por Helena de Senna Fernandes não deixa, porém, de defender que os cidadãos protejam as suas viagens através das devidas apólices de seguro: “O sistema de alerta em viagem de Macau é persuasivo e, mesmo quando um determinado destino é classificado com o Nível 3 [mais perigoso], não pode restringir a liberdade pessoal e forçar as pessoas a permanecer em grupo”, explicou Helena de Senna Fernandes, directora da DST, em declarações captadas pelos microfones da emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

A duas semanas da entrada em vigor do sistema de alerta, a responsável apelou ainda ao público para que passasse a adquirir os seguros de viagem adequados consoante os alertas emitidos pelo mecanismo, de forma a adquirirem a protecção devida.