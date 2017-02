Donald Tsang hospitalizado após receber ordem de detenção

O antigo chefe do Executivo de Hong Kong, Donald Tsang, deu entrada no hospital na noite de segunda-feira depois de um tribunal da antiga colónia britânica ter ordenado a sua detenção preventiva, após ter sido declarado culpado de conduta indevida.

Tsang, de 72 anos, foi transportado de maca e ainda algemado para o hospital Queen Elizabeth após informar que se sentia indisposto, segundo a emissora pública de Hong Kong, RTHK.

A sua entrada no hospital aconteceu horas depois de se tornar o primeiro alto cargo da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong a ser detido. Tsang aguarda pela sentença do júri, que será conhecida na quarta-feira e pode envolver uma pena máxima de sete anos de prisão.

O responsável máximo pelo Governo da antiga colónia britânica entre 2005 e 2012 enfrentou um julgamento de um mês e meio, acusado de três crimes de conduta indevida e suborno.

Na sexta-feira, um tribunal da cidade declarou Tsang culpado de um dos crimes de conduta indevida e absteve-se de decidir sobre o último – o suborno –, perante a falta de acordo, pelo que poderia voltar a ser julgado.

O júri que decidiu sobre o caso considerou Tsang culpado de ter negociado com um destacado accionista da empresa Digital Broadcasting Corporation (DBC), Bill Wong Cho-bau, a aprovação pública de várias licenças de emissão digital para a empresa entre 2010 e 2012, quando Tsang estava à frente do Governo local.

O empresário terá alugado ao chefe do Executivo um apartamento de luxo na cidade de Shenzhen a um preço reduzido e terá remodelado e decorado gratuitamente a vivenda em troca destas licenças.

