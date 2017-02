Doenças causadas por fumo passivo devem ser consideradas doenças profissionais, defende associação de Cloee Chao

A Associação Novo Macau para os Direitos dos Trabalhadores do Jogo apelou ontem ao Governo que as doenças causadas pelo fumo passivo devem ser incluídas no grupo das doenças profissionais de que padecem os funcionários do jogo. O organismo defende, também, a implementação do plano de proibição total de fumo o mais rápido possível, contestando a criação de salas de fumo nos casinos.

Elisa Gao

A Associação Novo Macau para os Direitos dos Trabalhadores do Jogo entregou ontem uma petição ao Executivo a solicitar a implementação do plano de proibição total de fumo dentro dos casinos o mais rapidamente possível. O organismo defende também a classificação das doenças resultantes do fumo passivo como doenças ocupacionais. O pedido foi entregue depois de, na semana passada, a Direcção dos Serviços de Saúde ter anunciado que dava luz verde à criação de salas de fumo dentro de todas os espaços de jogo dos casinos do território, desde que as empresas respeitem as directrizes apresentadas pelo Governo.

Junto à sede do Executivo, Cloee Chao, presidente da Associação Novo Macau para os Direitos dos Trabalhadores do Jogo, explicou que uma das perguntas incluídas no questionário encomendado pelas operadoras de jogo estava directamente relacionada com a atitude dos funcionários. “Caso se mantenham as salas de fumo existentes e seja implementada a proibição total de fumo nas restantes áreas do casino, acha que vai afectar o seu trabalho?” era a questão, sendo que as escolhas de resposta eram “positivo, negativo e justo”, adiantou a dirigente: “A questão foi feita de uma forma muito inteligente, mas não representa que nós apoiamos a instalação de salas de fumo”, disse Cloee Chao.

Nos últimos três dias, a associação formulou e endereçou a residentes de Macau um inquérito via WeChat que apresentava sete perguntas. Das 1929 respostas, 89 por cento foram dadas por trabalhadores do jogo, distribuídos equilibradamente pelas seis concessionárias de jogo. Quanto à questão “Apoia a proibição total de fumo?”, 993 pessoas (52 por cento) responderam “Não”, 741 votaram “Sim” e os restantes inquiridos declararam-se “Sem opinião”.

“O nosso resultado é muito contraditório em relação ao estudo das seis operadoras de jogo (cerca de 55 por cento apoiam a continuidade das salas de fumo e 40 por cento apoiam a proibição total de fumo), a maioria de nós opôs-se à instalação de salas de fumo”, explicou Cloee Chao. A dirigente lembrou que “em Julho de 2015, todos os oficiais do Governo se mostraram apoiantes da legislação e disseram que as salas de fumo não conseguem isolar o fumo prejudicial. Contudo, agora ajoelharam-se perante as concessionárias de casinos pelo bem das empresas, sacrificando a saúde dos residentes locais”, defende.