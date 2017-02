Os líderes da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) visitaram ontem as instalações da TDM. Após o encontro com os directores da estação pública de rádio e televisão, o presidente da FAOM, Chan Kam Meng, disse esperar intensificar a colaboração com a TDM, para facilitar o acesso do público à informação sobre a actividade da federação e ajudar a proteger os direitos dos trabalhadores.

