Desenvolvimento do mercado VIP refém da politica monetária do Continente

Um estudo da consultora Sanford C. Bernstein, divulgado ontem, defende que as restrições das políticas monetárias da China para 2017 vão reflectir-se no jogo VIP em Macau, que deverá registar um crescimento mais lento do que nos últimos meses.

“A liquidez continua a ser um motor fundamental para o segmento VIP do jogo em Macau”, refere o relatório sobre as perspectivas macroeconómicas da China intitulado “Liquidez na China: Quem são os vencedores e perdedores quando a maré está a baixar?”

“Esperamos que o aperto das políticas monetárias para o resto de 2017, levando à redução da liquidez e a um ambiente imobiliário menos robusto na China, crie ventos contrários ao segmento VIP este ano, o que deve levar a um crescimento mais lento deste segmento em relação ao que foi experimentado ao longo dos últimos meses”, acrescenta a Sanford C. Bernstein Ltd.

Os casinos de Macau fecharam 2016 com receitas de 223.210 milhões de patacas, uma queda de 3,3 por cento face ao cômputo de 2015.

Segundo dados oficiais, o segmento VIP – salas de grandes apostas – contribuiu para 53,2 por cento das receitas arrecadadas pelos casinos ao longo do ano passado.

Embora continue a deter a maior fatia, a proporção do jogo VIP nas receitas totais tem vindo a diminuir.

No cômputo de 2015, foi de 55,3 por cento, enquanto em 2014 correspondeu a 60,4 por cento. Isto quando chegou a ser superior a 77 por cento.

Segundo a Sanford C. Bernstein Ltd., a liquidez na China continua a ser um factor crítico para o segmento VIP em Macau: “Os ‘junkets’ [promotores de jogo] estendem o crédito de jogo aos seus clientes do segmento VIP. O capital mais barato e mais facilmente acessível na China melhora a liquidez dos ‘junkets’ e permite maiores empréstimos aos jogadores VIP”, aponta.

Além disso, “os jogadores VIP podem usar activos imobiliários na China como garantia para créditos de jogo em Macau” e “aumentar os valores das propriedades (e a frequência e velocidade das vendas de propriedades) na China ajuda os jogadores VIP a obter crédito adicional”.

Segundo o relatório, os ‘junkets’ são mais propensos “a estenderem o crédito de jogo com um mercado imobiliário mais líquido na China (e os jogadores podem sentir-se “mais ricos” e com “mais liquidez” num mercado imobiliário mais forte)”.

“Os jogadores VIP têm mais acesso ao dinheiro quando a liquidez é mais robusta e quando a força da liquidez impulsiona os preços do imobiliário. Por exemplo, é criado um efeito de maior riqueza (os jogadores sentem-se mais ricos, ficando mais dispostos a aumentar as apostas nos casinos)”, observa.

Os analistas da Sanford C. Bernstein Ltd sublinham que “historicamente, a liquidez chinesa tem desempenhado um papel importante na receita do segmento VIP (e, até certo ponto do segmento ‘Premium Mass’, que também tem uma correlação com o mercado VIP)”, nos casinos de Macau.