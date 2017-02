Cidadãos da Coreia do Sul em Macau e Hong Kong aconselhados a ter cuidado

A incerteza provocada pelo alegado assassinato, por parte da Coreia do Norte, de Kim Jong-un está a deixar os vizinhos do Sul com os nervos em franja. O Consulado Geral da República da Coreia em Hong Kong emitiu uma recomendação a todos os cidadãos sul-coreanos residentes em Macau e na vizinha RAEHK para que tenham em atenção a sua segurança.

A notícia é avançada pela agência noticiosa sul-coreana Yonhap: o consulado do país na antiga colónia britânica terá publicado um anúncio no seu site oficial alertando que, devido ao assassinato de Kim Jong Nam – meio-irmão do actual Presidente da República Popular Democrática da Coreia, Kim Jong Un – e tendo em conta os mais recentes ensaios norte-coreanos com mísseis balísticos, a situação para os cidadãos sul-coreanos dentro e fora da Coreia do Sul é de instabilidade. Assim sendo, o consulado recomenda a todos os sul-coreanos residentes em Macau e Hong Kong para que estejam em estado de alerta e tomem especiais cuidados com a sua segurança.