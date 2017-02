Chui Sai Peng garante estar disponível para continuar na AL

Chui Sai Peng afirmou ontem que está disponível para continuar a desempenhar as funções de deputado na Assembleia Legislativa (AL). “Eu sou do sector empresarial, portanto se o sector continuar a achar que lhes sou útil, estou ao serviço”, referiu o também presidente da Associação Promotora das Ciências e Tecnologias de Macau. Quanto ao trabalho dos membros da AL, Chui Sai Peng referiu que “os deputados tentam sempre servir os cidadãos e que “toda a Assembleia trabalha arduamente para criar a atmosfera mais propícias para que as leis em Macau sejam bem concebidas e possam servir os cidadãos”.

