Chan Meng Kam quer soluções de pagamento electrónico nos parques de estacionamento

Chan Meng Kam solicitou ao Governo que reforce a fiscalização das empresas de gestão dos parques de estacionamento. O deputado sugeriu que a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) deve introduzir, o quanto antes, equipamentos de pagamento electrónico para facilitar a vida aos condutores, mas também para garantir um maior rigor nos procedimentos de fiscalização. O deputado lembrou que o sistema de pagamento electrónico já foi implementado nalguns serviços prestados ao público e defendeu que o sistema dos parques deve ser compatível com os diferentes métodos de pagamento electrónico já introduzidos. A DSAT respondeu, garantindo que pretende, até ao final deste ano, instalar o sistema electrónico de pagamento em 24 parques.

“Dos 41 parques de estacionamento públicos, da tutela desta direcção, pretende-se que, até ao final do presente ano, 24 parques estejam equipados com o sistema electrónico de pagamento de tarifas”, explicou Luís Correia Gageiro. Em resposta ao deputado, o director-substituto da DSAT adiantou ainda que “as respectivas instalações serão colocadas nos restantes parques ao longo do ano de 2017”. Luís Gageiro garantiu que quando for realizado um novo concurso “para gestão de parques de estacionamento públicos, será exigido à empresa adjudicatária o fornecimento dos dois sistemas de pagamento electrónico”.

Em interpelação escrita, Chan Meng Kam tinha referido que “o conjunto de fenómenos caóticos na gestão dos parques de estacionamento público prejudicou a imagem do Governo”, questionando como é que o Executivo “vai reforçar a fiscalização sobre o assunto, por forma a recuperar a boa imagem?”. Luís Gageiro respondeu que os serviços vão proceder “à revisão e alteração da proposta do concurso público relativo à adjudicação de serviços e exploração e gestão de auto-silos públicos”.

O responsável explicou que tal passará por “ajustar o montante de caução e a forma de cálculo de retribuição pecuniária, reforçar a responsabilidade da empresa de gestão na aquisição e manutenção dos instalações de auto-silos públicos”, e ainda “agravar as sanções e introduzir modelos de pacote de gestão, intensificando a fiscalização relativa à gestão dos auto-silos públicos”.