Barreiras de contenção de aterro da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau colapsaram

As barreiras de contenção de um aterro na região vizinha da ponte que vai ligar Hong Kong a Macau e a Zhuhai colapsaram em 2014, mas o Governo da RAEHK apenas ontem admitiu o acidente, depois da notícia ter sido avançada pela imprensa local. Ontem, o Apple Daily dizia ainda que a condução na travessia deve ser feita à esquerda, ao contrario do que é a norma em Hong Kong e Macau.

Duas barreiras de contenção de um aterro da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, na secção da RAEHK, a leste do aeroporto, colapsaram em 2014 por terem sofrido um acrescento irregular de 10 metros. O caso apenas ontem foi admitido pelo Departamento das Auto-estradas de Hong Kong, após a notícia ter sido difundida pelo portal HK01.

A confirmação foi feita através do chefe do departamento, Daniel Chung Kum-wah, que informou que em 2014 o colapso levou à criação de um banco de areia na zona com uma extensão de seis metros.

Daniel Chung negou que o Governo da RAEHK tivesse tentado esconder o incidente, que ocorreu em 2014, mas apenas anteontem foi tornado público. As barreiras em causa tinham sido construídas em Maio de 2012 e Setembro de 2013, sendo que o aterro que protegiam vai ser utilizado para a construção de uma estrada de ligação à ponte.

De acordo com o portal HK01, depois do acidente engenheiros e pedreiros tiveram de se deslocar ao banco de areia para realizarem trabalhos de nivelamento. De resto, tiveram mesmo de ser criados acessos a este espaço.

Apesar de negar as acusações de ter tentado encobrir o incidente, a verdade é que o Governo de Hong Kong não deu conta deste episódio no boletim mensal dedicado à ponte.

“O acidente não teve impacto na vida dos residentes nem é um caso de segurança pública. Também não causou nenhum impacto ambiental e por isso as pessoas não devem preocupar-se”, afirmou Daniel Chung em conferência de imprensa, segundo o South China Morning Post.

“Foi por essa razão que não anunciámos nada. Temos de resolver todos estes problemas e não consideramos que há necessidade de revelá-los. Se optássemos por fazê-lo, talvez tivéssemos de dizer todos os dias algo sobre este projecto às pessoas”, frisou.

Ainda segundo Daniel Chung, desde 2015 que não foram registados incidentes na RAEHK em relação à construção da ponte que tem um custo de 117,7 mil milhões de dólares de Hong Kong.

A deputada Tanya Chan Suk-chong, do Partido Cívico, encara este caso como uma tentativa de encobrir o incidente: “Parece que neste caso há um claro envolvimento de responsáveis políticos na cobertura do acidente”, afirmou Tanya Chan. “Podemos mesmo estar a assistir a uma caso de aterros ilegais”, frisou.

A obra está a cargo da empresa estatal China State Construction Engineering.