Advogada apela a investigação do CCAC a Florinda Chan

A advogada Paulina Santos instou o Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) a investigar Florinda Chan, antiga Secretária para a Administração e Justiça, devido a um alegado conflito de interesses na aprovação da Lei 15/2009. Este documento define o Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia dos funcionários públicos, e a aplicação da actualização dos índices do pessoal para aposentados após 1 de Junho 2007.

“Florinda Chan foi a responsável pela elaboração da lei 15/2009. Ela tem uma Irmã que foi chefe de sector. O aumento de índices do pessoal de direcção e chefia produzido por esta lei 15/2009, é maior para o chefe de sector em relação às restantes chefias, como chefe de departamento, chefe de divisão e chefe de secção”, escreveu na rede social Facebook.

Sobre esta posição na função pública, a causídica, que manteve um contencioso jurídico com Florida Chan, recorda que foi extinta com a aprovação da Lei Básica. Porém exige uma investigação do CCAC: “Não tenho que fazer queixa ao CCAC , porque os factos são do conhecimento público, o CCAC tem o dever e competência de investigar.”, frisa.