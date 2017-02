A música à conquista da cidade

A Orquestra de Macau abandona as salas de espectáculo por um fim-de-semana e instala-se em diferentes espaços culturais do território para dois concertos que reúnem arte e música e contribuem para promover o ambiente e o património cultural por entre a população do território. Na sexta-feira, na Galeria do Tap Seac, e no domingo, no Museu de Arte de Macau, a Orquestra vai fazer “a música clássica ressoar fora de salões elegantes e oferecer ao público uma experiência artística, ao mesmo tempo visual e auditiva”, escreve o Instituto Cultural (IC) em comunicado.

“Música na Galeria do Tap Seac” é o título escolhido pelo organismo para o primeiro concerto, que decorre na sexta-feira pelas 18h. O programa inclui duas obras para quarteto de cordas, nomeadamente “Divertimento em Fá Maior” do compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart e o “Quarteto de Cordas em Sim bemol Maior” do compositor, também oriundo da Áustria, Haydn.

Já no domingo, pelas 15h, a Orquestra de Macau apresenta o concerto “Música no Museu de Arte de Macau”, no qual serão interpretados o “Quinteto de Sopros em lá Maior, Op. 68 Nº1” do compositor, violoncelista e maestro alemão Franz Danzi e “Trois piéces bréves” do compositor francês Ibert.

A Orquestra de Macau compõe-se, actualmente e na sua maioria, por músicos profissionais que se dedicam totalmente ao projecto ao abrigo do Instituto Cultural, contudo é complementada por músicos a tempo parcial. Ambos os concertos deste fim-de-semana são abertos ao público e a entrada é livre.