Cemitaéreo: O Boeing 737-200 “Landshut”, da Lufthansa, sequestrado há quase 40 anos, jaz num cemitério de aeronaves no Aeroporto Internacional de Fortaleza, no Nordeste do Brasil. O avião, que voava da cidade espanhola de Palma de Maiorca para Frankfurt, na Alemanha, foi alvo de um ataque terrorista por parte de quatro membros da Frente Popular de Libertação da Palestina (PFLP), no dia 13 de Outubro de 1977. Jarbas Oliveira/EPA

