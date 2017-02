UCCLA dinamiza mostra de arte afro-ibero-americana

O Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, vai estar presente na inauguração da exposição “Conexões Afro-Ibero-Americanas”, no dia 21 de Fevereiro, às 19 horas, na sede da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA), em Lisboa. A mostra conta com a presença de obras de mais de 63 autores, oriundos de Portugal, Espanha e das antigas colónias dos dois países em África e na América Latina. Alguns dos maiores nomes da arte modernista estarão representados, entre os quais os espanhóis Salvador Dalí, Pablo Picasso e Joan Miró. Ao todo são 63 autores ibéricos e das antigas colónias portuguesas e espanholas em África (Angola, Cabo Verde, Guiné, Moçambique e São Tomé e Príncipe) e na América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Cuba). Além de Dalí, Picasso e Miró, destacam-se ainda obras dos portugueses Cruzeiro Seixas e Mário Cesariny, do moçambicano Malangatana, o cubano Wilfredo Lam, o brasileiro Marcelo Grassmann, do colombiano Fernando Botero, do cabo-verdiano Mito, entre muitos outros. O programa artístico desta exposição, da responsabilidade do curador Cabral Nunes, está organizado em três núcleos: “Autoritarismo, Ditames e Resistência” envolve o período que medeia entre o Estado Novo e outras ditaduras e a extinção da União Soviética. A secção denominada “O Dealbar das Democracias” envolve as obras influenciadas pelo período revolucionário e de construção dos sistemas democráticos e a terminar estão as obras do núcleo “Presente-Futuro”, produzidas sob os condicionalismos da actual globalização, de acordo com um comunicado de imprensa da organização do evento. A exposição poderá ser visitada até ao dia 30 de Abril, de terça a domingo, das 10 às 18 horas na sede da UCCLA, em Lisboa. O evento é uma iniciativa da UCCLA e do Coletivo Multimédia Perve, que conta com o apoio institucional da Câmara Municipal de Lisboa e do Museu Coleção Berardo.

