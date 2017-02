Turquia: Meia centena respondem em tribunal por conspirar contra Erdogan

O processo de 47 suspeitos de terem tentado assassinar o Presidente turco Recep Tayyip Erdogan num complexo hoteleiro na costa do Egeu durante o golpe de estado falhado de 15 de Junho começou ontem em Mugla, no oeste do país.

Entre os indiciados presentes a julgamento, 37 são militares. Três dos acusados vão ser julgados à revelia, com destaque para o predicador Fethullah Gülen, acusado por Ancara de ter fomentado o golpe de Estado desde o seu exílio nos Estados Unidos, e igualmente incluído noutros processos judiciais.