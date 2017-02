Proprietários de fracções no Pearl Horizon prometem não desistir

A Associação de Proprietários do Pearl Horizon voltou a entregar ontem uma petição junto do Gabinete de Ligação do Governo Central na RAEM para pedir um encontro com o chefe do organismo, Wang Zhimin.

“Viemos cá na esperança de encontrar Wang Zhimin, para ver se ele arranja tempo para nos receber. Isto porque já protestámos, reunimo-nos, entregámos petições, mas ele nunca nos respondeu oficialmente”, afirmou Kou Meng Pok, representante da associação.

“Esperamos que o Gabinete de Ligação, como o órgão mais alto de supervisão em Macau, possa apelar para que a Assembleia Legislativa e o Governo de Macau resolvam o problema do Pearl Horizon”, frisou.

Kou sublinhou ainda que se conseguirem falar com Wang Zhimin, ele pode fazer com que este problema seja resolvido através do Governo e do hemiciclo do território: “Mesmo que o problema seja resolvido com dois anos de atraso, o mais importante é que seja resolvido”, destacou.

Kou Meng Pok revelou que a associação tem pressionando proprietários da fracções oriundos de Taiwan, de Hong Kong, da Malásia e de Singapura para não realizarem conferências de imprensa sobre o assunto nos países de origem: “Se este assunto se tornar internacional e político, depois a situação vai ser muito mais complicada de resolver. Não é isso que nós queremos”, explicou.

Anteriormente a Associação de Proprietários do Pearl Horizon publicou uma carta aberta à Asssembleia Legislativa em vários jornais do território para que fossem ouvidas outra vez as gravações das discussões na Comissão que debateu e analisou a nova Lei de Terras. O objectivo da associação passa por trazer a público a intenção dos deputados quando discutiram o diploma: “Nós, enquanto cidadãos, não temos o direito para interpretar a lei. É quem fez a lei que tem de resolver este problema”, defendeu o dirigente associativo.

O representante da associação admitiu igualmente que a petição enviada ao Primeiro-Ministro Li Keqiang não teve resultados práticos. “Não tivemos nenhuma resposta e não sabemos que tipo de sociedade é esta: é totalmente injusta esta situação”, disse. “Mas não vamos desistir de qualquer oportunidade para resolver esta situação”, reiterou Kou Meng Pok.