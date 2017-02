Primeiro mês de Donald Trump marcado pela clivagem, acção ofensiva e controvérsia

Trinta dias depois da tomada de posse de Donald Trump, alguns analistas locais sublinham no novo presidente norte-americano a capacidade de divisão interna, o instigar de convulsões institucionais e a controvérsia que marca as relações com o exterior. Em causa estão, sobretudo, as relações com a China: uma alegada aproximação a Taiwan veio fragilizar os termos do entendimento diplomático entre as duas potências globais.

Sílvia Gonçalves

Um mês depois de Donald Trump assumir a presidência dos Estados Unidos, três analistas do território dividem-se na leitura de um arranque de mandato pleno de controvérsia, tanto no plano interno como, sobretudo, no xadrez da política externa. Larry So salienta que o sucessor de Barack Obama está focado na construção da imagem de um líder que vai executar as promessas alinhadas durante a campanha eleitoral, assumindo, nas relações com a China e Taiwan “uma estratégia de dividir para reinar”. Arnaldo Gonçalves fala de coerência com as linhas de intervenção definidas, sobretudo na política externa, e sublinha a importância da entrada em cena do novo chefe da diplomacia norte-americana, para “aquietar os parceiros dos Estados Unidos”, depois da “retórica um bocado disparatada” do novo presidente. Francisco Leandro fala em 30 dias de casos que vieram acentuar a clivagem da opinião pública e descreve um líder mercantilista que denota impreparação política.

Para Larry So, o primeiro mês de Trump articula-se em três pontos fundamentais: “Ele está basicamente a tentar honrar as suas promessas de campanha. Em segundo lugar está a tentar afastar todos os membros da esfera de influência de Obama. Está a mudar todos estes altos responsáveis de acordo com os seus próprios propósitos. Em terceiro lugar, uma coisa muito interessante é que ele não parece importar-se com todas aquelas manifestações das pessoas. Está a tentar passar uma imagem de um presidente muito forte que tem a sua própria missão e que vai executar o que prometeu”, resume o analista.

Donald Trump – que já questionou porque têm os Estados Unidos que se manter fiéis à política de uma só China – estabeleceu, ainda antes da tomada de posse, uma conversa telefónica com a presidente de Taiwan, o que foi entendido como uma quebra de protocolo e um acto provocatório, uma vez que os Estados Unidos não reconhecem a soberania da ilha. Larry So fala de um gesto estratégico: “É basicamente uma estratégia de dividir para reinar. Ele liga para Taiwan para demonstrar à China que se vocês forem hostis para mim, eu vou defender Taiwan e vocês estarão com problemas. Ele estende a mão, primeiro podemos falar com a China, e, ao mesmo tempo, mostra a Taiwan que, se obedecerem ao seu comando, está tudo bem. Se não, vai tornar-se muito próximo da China e Taiwan ficará numa situação complicada”, remata o académico.

Para Arnaldo Gonçalves a acção de Trump nos primeiros 30 dias de presidência “foi coerente com as promessas eleitorais e com as linhas principais de intervenção que ele definiu, quer nas questões mais sensíveis da política interna, quer sobretudo na política externa”. O professor de ciência política e relações internacionais descreve “um político anti-sistema, com uma maneira de estar na vida pública no mínimo original e que tem uma estratégia sistemática de ataque àqueles que ele considera seus adversários políticos ou a causas que ele considera prejudiciais dos interesses dos Estados Unidos”. O analista descreve ainda o que diz ser uma estratégia “de boicote dos democratas no Senado relativamente aos membros dos vários departamentos da administração americana, no sentido de impedir a sua confirmação pelo Senado”.

Arnaldo Gonçalves, que sublinha o desconhecimento de Trump dos mecanismos da administração pública – “e isso tem-se notado sobretudo nos Negócios Estrangeiros” – defende que a entrada em cena do novo secretário de Estado, Rex Tillerson, veio serenar os ânimos entre os parceiros dos Estados Unidos, incluindo a China: “Vemos rapidamente a serem retomadas as linhas principais da política externa norte-americana que tivemos nas últimas três décadas. Acho que esse é o aspecto mais positivo depois daqueles assombros de retórica fácil e um bocado disparatada, vermos a equipa dele a funcionar, entrar nalguma velocidade de cruzeiro e a apagar os fogos que ele tem levantado”.

Sobre o recente destacamento de uma frota naval norte-americana para patrulhar o Mar do Sul da China, entende Arnaldo Gonçalves que os “Estados Unidos têm uma posição de observação do que se passa ali e não podem permitir que um dos países da região controle por alguma forma o movimento de navios e barcos daquela região, que é o que a China se tem colocado a fazer”.

Francisco Leandro diz notar “uma celeuma muito grande em termos institucionais”. Ou seja: “Temos o poder executivo, o poder judicial e talvez o poder legislativo em grande convulsão. Haver diferenças não é mau, isso é próprio do sistema político americano, mas haver um discurso tão pesado como este que tem havido, nomeadamente entre o presidente e os tribunais, parece não ser um bom sinal”. E acrescenta: “São 30 dias de casos, o que fundou uma profunda divisão da opinião pública interna, um debate político quase sem sentido, uma grande impreparação política”.

O professor e investigador da Universidade de São José acredita que o não agravamento dos antagonismos entre a China e os Estados Unidos depende do reconhecimento da política de uma só China, em que assentam os termos do reatar de relações diplomáticas entre as duas potências globais: “Esse é o ponto que governa essa relação entre os dois Estados, que são Estados muito importantes para a regulação da própria ordem internacional”.

Para o docente, “estes 30 dias são preocupantes, eles reflectem um mercantilismo da política, muita impreparação, uma linguagem diplomática muito estranha, não se assistia em política internacional a uma linguagem desta natureza”. E assume: “Estou muito preocupado com estes primeiros 30 dias. Vamos ver como serão os primeiros cem”.