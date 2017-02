Posição favorável à instalação de salas de fumo não contraria indicações da OMS, reitera Alexis Tam

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, sublinhou ontem que não concorda com a ideia de que a decisão de autorizar a instalação de salas de fumo nos casinos vá contra as indicações do Organização Mundial de Saúde (OMS). Alexis Tam salientou que o sucesso das novas salas propostas pelo Governo depende de condições específicas e reiterou que não está a agir de forma contrária às recomendações da OMS.

O responsável pela tutela considerou que seria bom que as seis concessionárias de jogo concordassem com a implementação de critérios ainda mais exigentes, incluindo a instalação de um sistema de ventilação independente, solução que obteve uma posição favorável por parte dos trabalhadores. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o secretário mencionou os exemplos de Singapura, Coreia do Sul, Austrália e dos Estados Unidos, que também respondem perante a convenção-quadro de controlo do tabaco, e onde os casinos locais também delimitaram áreas para fumadores.

O governante acredita que Macau fará ainda melhor. O secretário considerou as conclusões do estudo encomendado pelas concessionárias a uma universidade local – que analisa a posição dos trabalhadores dos casinos face à instalação destas sala – credíveis, considerando ainda neutras as suas conclusões.