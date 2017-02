Alexis Tam reuniu ontem com a Associação do Pessoal de Enfermagem de Macau, que sugeriu uma revisão do regime da carreira de enfermagem nos hospitais públicos e o ajustamento das taxas médicas. O organismo pediu um aumento das taxas cobradas aos não-residentes, alegadamente para aliviar os encargos financeiros do sistema de saúde público. O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura assumiu que vai trabalhar para rever o regime de carreiras destes profissionais.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...