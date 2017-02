Novo festival literário em Cabo Verde vai estar ligado ao de Macau

O acordo entre o recém-criado Morabeza – Festival Literário de Cabo Verde e o Festival Literário de Macau deverá facilitar o intercâmbio e estabelecer canais para a vinda de autores cabo-verdianos e a ida de escritores da RAEM a Cabo Verde. O Ministro cabo-verdiano da Cultura, Abraão Vicente, é, de resto, um dos convidados da Rota das Letras.

Rodrigo de Matos

O ministro cabo-verdiano da Cultura e Indústrias Criativas, Abraão Vicente, estará em Macau no próximo mês para promover o Morabeza – Festival Literário de Cabo Verde, cuja edição inaugural terá lugar no último trimestre deste ano, na Cidade da Praia. O também escritor e artista plástico vai assinar um acordo de parceria com o Festival Literário Rota das Letras tendo em vista a promoção da edição inaugural do primeiro festival literário cabo-verdiano. Aprofundar os laços de amizade entre Macau e Cabo Verde será um dos frutos do protocolo que será assinado em Março no território.

Está tudo acertado para a assinatura de um memorando de parceria que irá beneficiar o contacto e intercâmbio cultural entre ambas as partes, conforme adiantou Hélder Beja, director de programação do Rota da Letras, ao PONTO FINAL: “Fomos abordados pelo festival Morabeza e o nosso interesse foi imediato. A parceria que estabelecemos passa por recebermos todos os anos um autor cabo-verdiano e enviarmos um autor de Macau a Cabo Verde”, avançou. Beja explica que uma das ideias do festival literário de Macau é justamente criar parcerias com outros festivais e feiras do livro de outras paragens: “Esse tipo de parcerias pode beneficiar Macau no sentido em que fica muito mais fácil este intercâmbio e o estabelecimento de canais para a vinda de outros autores desses países e vice-versa. Também serve o cumprimento dos nossos objectivos de levar o nome de Macau lá para fora e cimentar o lugar do Festival Rota das Letras no espaço da lusofonia”, considera o responsável. “Saudamos todas as iniciativas do género e estamos desde logo disponíveis e interessados em conseguir mais parcerias como esta, aliás como já temos com Paraty, no Brasil, e com outros de Portugal, países onde já existem vários festivais literários e feiras do livro”, acrescenta o director de programação da Rota das Letras, considerando que nos restantes países da lusofonia ainda há espaço para aparecerem outros eventos do género.

“Esperamos que possam seguir o exemplo de Cabo Verde”, sustenta.

Enriquecimento pela cultura

Sem ligação directa a este acordo de parceria, a Associação de Divulgação da Cultura Cabo-verdiana – dedicada à promoção da cultura de Cabo Verde em Macau – saudou ainda assim a criação do novo festival na Cidade da Praia: “Qualquer festival literário é sempre bem-vindo porque, enquanto evento cultural e de divulgação da cultura, é algo que enriquece um país. A literatura e a cultura são parte da nossa riqueza”, considera Humberto Évora, presidente da associação.

De passagem, o responsável avançou outras iniciativas que a associação pretende realizar ainda este ano: “Vamos, como temos vindo a fazer, tentar trazer alguns nomes da cultura de Cabo Verde para dar a conhecer em Macau. Ainda não podemos avançar nomes, pois não está nada ainda acertado, mas posso já dizer que será alguém ligado à música e outro, ligado à literatura”, sublinha.