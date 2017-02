Natália Borges Polesso representa o Brasil na Rota das Letras

A escritora brasileira Natália Borges Polesso junta-se ao já extenso grupo de nomes que dão corpo ao programa da sexta edição do Festival Literário de Macau – Rota das Letras. Radicada em Caxias do Sul, município localizado na região Sul do Brasil, a escritora foi, no ano passado, a vencedora da 58.a edição do Prémio Jabuti de 2016 – o mais conhecido da cena literária brasileira – na categoria de contos e crónicas, com a colectânea “Amora”, um livro que explora a temática lésbica.

Natália Borges Polesso publicou em blogs de literatura, revistas, jornais e antalogias, mas foi em 2013 que se aventurou no seu primeiro livro individual. “Recortes para Álbum de Fotografia sem Gente” foi vencedor do Prémio Açorianos de Literatura 2013 na categoria Contos e reúne 51 histórias: “São amores, inquietudes, impossibilidades, fragmentos que restaram em nossas vidas e, às vezes, não sabemos o que fazer com eles. Eu os jogo em palavras no texto”, explicou a autora ao Jornal Pioneiro, do Brasil, onde também escreve crónicas semanais.

“Coração à Corda”, o segundo livro lançado em 2015, mostra um conjunto de “poemas e narrativas curtas em prosa poética”, lê-se em comunicado da Rota das Letras. A escritora também colabora com um projecto de banda desenhada online “A Escritora Incompreendida”, um projecto que arrancou há três anos.