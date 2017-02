MP foge a perguntas sobre companhias que ganham contratos sem concursos públicos

Apesar de ter sido questionado pelo PONTO FINAL sobre o nome da companhia e o valor do contrato relativo às obras de renovação do 16.º andar do Edifício “Hotline”, o Ministério Público fugiu ambas as questões. As explicações genéricas ficaram-se pelos procedimentos adoptados, sendo que o Ministério Público usa alguns argumentos que também têm sido utilizados pela defesa de Ho Chio Meng, que é acusado da prática de 1536 crimes.

Segundo uma testemunha do julgamento do ex-Procurador, o contrato teve um valor de cerca de 7 milhões de patacas e foi atribuído através do mecanismo de comparação de preços entre três companhias. De acordo com esta testemunha, duas das companhias consultadas pertenciam aos arguidos, tendo sido ainda consultada uma empresa sugerida por um dirigente de topo do Ministério Público.

Na resposta, o órgão jurídico afirma que foram consultados cinco empreiteiros, sem indicar os nomes, e justifica a falta de concurso público com “a urgência” da obra – um argumento que tem sido utilizado frequentemente por Ho Chio Meng – para justificar a atribuição de contratos no MP sem concurso público quando era o Procurador.

Na resposta que enviou ao PONTO FINAL, o Ministério Público diz igualmente que foi tudo realizado de acordo com o Regime de Despesas com Obras e Aquisição de Bens e Serviços e que os nomes foram sugeridos por duas comissões.