Metro de Pequim vai chegar à vizinha província de Hebei

A rede de metropolitano da capital chinesa vai passar a servir também a vizinha província de Hebei, no âmbito de um plano que visa descongestionar o centro de Pequim. O projecto deve permitir a criação de uma mega-metrópole com mais do dobro do tamanho de Portugal continental.

Já é o maior do mundo e vai crescer mais ainda. O sistema de metro de ligeiro de Pequim vai estender os tentáculos com o propósito de abarcar a vizinha província de Hebei, criando uma das zonas urbanas mais vastas do planeta.

Quatro novas linhas de metro vão conectar Pequim à província de Hebei, ao abrigo de um plano que visa criar uma mega-metrópole com 110 milhões de habitantes e mais de 200 mil quilómetros quadrados.

Trata-se de um território com mais do dobro da dimensão de Portugal continental, que incluirá ainda a cidade portuária de Tianjin, e será designado Jing-Jin-Ji.

Segundo o jornal oficial China Daily, três das quatro novas linhas de metro conectarão Pequim e diferentes partes da cidade de Langfang, na província de Hebei. A distância entre o centro da capital chinesa e Langfang é de cerca de 60 quilómetros, o equivalente a uma deslocação entre o Porto e Aveiro. A modernização do sistema de transporte irá ajudar a deslocar para fora de Pequim indústria e serviços, de acordo com o plano gizado pelo Governo Central, citado pelo China Daily. A rede de metropolitano de Pequim é já uma das mais extensas do mundo, com quase 600 quilómetros divididos em 18 linhas, a distância de Lisboa ao Porto.

Em Novembro do ano passado, a Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento, o organismo máximo chinês encarregado da planificação económica, aprovou a expansão das ligações ferroviárias entre Pequim, Tianjin e Hebei, avaliada em 247 mil milhões de yuan.

O projecto consiste em nove linhas ferroviárias, com uma extensão combinada de 1.100 quilómetros, e que deve estar concluída até 2020.

A criação desta mega-metrópole visa resolver o problema de sobrelotação da capital chinesa, sede de um município com mais de 21 milhões de habitantes, e criar um polo económico que compita com Xangai, centro financeira da China, e Guangdong, província industrial do sul que faz fronteira com Macau e Hong Kong.

O projecto Jingjinji interessa a Pequim porque a capital chinesa vê na iniciativa a oportunidade para desenvolver as áreas limítrofes e de descongestionar o centro da cidade. Para além da expansão da rede de metropolitano, uma dos pilares do plano passa pela transferência de muitos dos serviços públicos municipais para a zona de Tongzhou, situado 20 quilómetros a leste da Praça de Tiananmen e da Cidade Proíbida.

A criação do novo polo urbano – uma cidade administrativa com uma área de cerca de 155 quilómetros quadrados – deverá permitir a deslocalização de cerca de um milhão de funcionários públicos até ao final do corrente ano. A nova cidade satélite, explicou o Governo Central em Julho do ano passado, será construída tendo por base princípios de urbanismo optimizados, sustentado por práticas ambientais que colocam ênfase em questões como a eficácia energética ou a sustentabilidade.

O projecto gizado pelas autoridades do Continente prevê ainda a construção de um novo aeroporto internacional na zona de fronteira entre o Município de Pequim e de Hebei e a expansão da rede ferroviária que serve a capital chinesa, mas persistem ainda algumas incógnitas no que diz respeito ao número e à qualidade dos serviços que os residentes das novas zonas urbanas vão ter ao seu dispor. Ao longo dos últimos anos, a China deu prioridade à construção de complexos residenciais, descurando, por exemplo, a construção de uma rede eficientes de transportes ou a edificação de infra-estruturas públicas como hospitais ou escolas. Em Hebei, os problemas já começam a ser visíveis, com milhares de pessoas a viverem em novas zonas residenciais que não estão servidas por estruturas tão básicas como centros de saúde ou supermercados.