Malásia: Dezenas de jornalistas esperaram em vão por Kim Han-sol

Um enxame de jornalistas invadiu ontem as instalações do Terminal número 2 do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, depois de um jornal malaio de língua chinesa ter noticiado que o filho mais velho de Kim Jong-nam, Kim Han-Sol, teria apanhado um voo da Air Asia a meio da tarde de ontem com destino à capital malaia.

O sobrinho do ditador norte-coreano Kim Jong-un teria voado de Macau para Kuala Lumpur com o objectivo de reclamar o corpo do pai, alegadamente assassinado no início da semana passada por duas mulheres ao serviço do regime de Pyongyang.

Dezenas de jornalistas, em representação de meios de comunicação social da Malásia, da República Popular da China, do Japão e da Coreia do Sul concentraram-se no exterior do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur por volta das oito da noite de ontem, mas os rumores acabaram por se revelar falsos. A imprensa malaia diz, no entanto, que Kim Han-sol pode em alternativa ter voado para outra cidade da Malásia, seguindo depois por terra para Kuala Lumpur.