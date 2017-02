Macau identificou 45 novos casos de VIH em 2016

A Direcção dos Serviços de Saúde sinalizou, ao longo do ano passado, 45 casos de VIH (Vírus da Imunodeficiência Humana), um número que traduz um ligeiro aumento face a 2015.

Segundo dados publicados pelo organismo, foram registados mais seis novos casos de infecção por VIH face a 2015, depois de no ano imediatamente anterior, em 2014, terem sido sinalizados 48, o valor mais elevado pelo menos da última década.

Já o número de casos declarados como SIDA (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) diminuiu de 15, em 2015, para 12 no cômputo do ano passado.

O sexo masculino mantém-se como o mais afectado: com 35 dos 45 novos casos de VIH e nove dos 12 de SIDA em 2016. A principal via de transmissão continuou a ser a sexual, com 18 casos adquiridos por via homossexual, 14 por via heterossexual e dois por bissexual.

Já nos restantes 11 casos sinalizados em 2016 a via de transmissão é considerada “desconhecida”, por não ter sido possível determinar a via de transmissão devido a “informação insuficiente”.

De assinalar que não foi registado qualquer caso de contágio por VIH derivado da utilização de drogas injectáveis em 2016, de acordo com os mesmos dados, ao contrário do que sucedeu em anos anteriores.