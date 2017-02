Joan Latta traz relato de superação à Escola Internacional de Macau

A Escola Internacional de Macau (TIS, do inglês The International School) convidou Joan Latta, uma jovem inglesa com paralisia cerebral, para duas palestras nas quais vai partilhar não apenas as adversidades com que se depara quotidianamente, mas sobretudo as suas conquistas ao longo da vida. Rovanna Bawden, directora do Departamento de Apoio ao Estudantes da TIS, falou ao PONTO FINAL sobre a importância da vinda de Latta a um estabelecimento de ensino que defende a política de educação inclusiva.

Joan Latta é inglesa, tem 24 anos e paralisia cerebral. As dificuldades que resultaram de complicações durante o parto não condicionaram a sua vontade e a jovem contornou, ao longo da vida, as múltiplas adversidades que se lhe depararam ao caminho. Desde os 15 anos que as palestras motivacionais fazem parte do seu percurso pessoal e a jovem chega agora à Escola Internacional de Macau para mostrar “não as suas limitações, mas sobretudo o seu sucesso”, explicou ao PONTO FINAL a directora do Departamento de Apoio ao Estudantes do estabelecimento de ensino, Rovanna Bawden. Joan Latta vai estar em Macau na quinta-feira para ministrar duas palestras que se destinam aos alunos do ensino básico e do ensino secundário da TIS

“A Joan não é especial devido à sua deficiência, mas por aquilo que conseguiu alcançar. Normalizar a incapacidade é um objectivo-chave que a TIS, enquanto escola, se orgulha de apoiar. Aguardamos com expectativa aprender com uma mulher que tem vivido a sua vida ao máximo e continua a desafiar-se a si própria”, assinalou Rovanna Bawden. A responsável acrescentou que as palestras que a jovem inglesa vai proferir se destinam aos alunos do 5.º ao 12.º ano de escolaridade.

A Escola Internacional assume-se como uma escola inclusiva e tem como missão garantir que todos têm a oportunidade de alcançar os seus objectivos, factor que a distingue da maioria dos estabelecimentos de ensino de Macau. A presença de Joan Latta, sublinha Bawden, vai ao encontro dos valores que a escola pretende transmitir aos seus alunos: “Queremos mostrar aos nossos alunos que apesar das dificuldades que possam surgir nas suas vidas, apesar dos desafios, se eles se esforçarem podem ser bem-sucedidos”.

As duas palestras – que coincidem com a inauguração de um novo espaço na escola, o Black Box Theatre – decorrerão às 12h45 e às 14h, a primeira para os alunos mais novos e a segunda para os mais velhos. Durante as apresentações, haverá tempo para discussão entre a jovem inglesa e os alunos, “porque um dos propósitos do evento é celebrar não a sua incapacidade, mas o seu sucesso”, explicou Badwen.

“SOMOS UMA ESCOLA INCLUSIVA, O QUE NÃO É MUITO COMUM EM MACAU”

A perturbação do espectro do autismo, a síndrome de Down ou os distúrbios da fala e do discurso são exemplos das condições que a TIS abarca na sua política de inclusão implementada há cerca de dois anos: “É garantido que os alunos partilham a mesma sala de aula que os estudantes do ensino regular. (…) O que queremos, em primeiro lugar, é que o aluno esteja conectado com o seu grupo etário”, declarou Rovanna Bawden.

A responsável pelo Departamento de Apoio ao Estudantes da Escola Internacional de Macau assumiu que a política de inclusão exige “planeamento e muito trabalho” porque, “muitas vezes, estes alunos têm problemas emocionais e fazê-los sentir-se bem e fortalecer a sua auto-estima é muito importante”.

A TIS dispõe de uma equipa responsável por acolher alunos com necessidades especiais, sendo que essa mesma equipa está dividida por três departamentos: o departamento de aconselhamento – o maior dos três –, o departamento de educação inclusiva – que engloba a terapia da fala, a terapia ocupacional e professores de educação especial – e o departamento de língua inglesa.