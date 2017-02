Indústria de táxis propõe aumento da bandeirada para as 20 patacas

A Associação de Mútuo Auxílio de Condutores de Táxi de Macau propôs ontem o aumento da bandeirada, que actualmente se situa nas 17 patacas, para as 20 patacas- O organismo quer ainda que a cada 220 metros (actualmente são 260 metros), sejam cobradas duas patacas. A proposta contempla ainda que, a cada período de 55 segundos de tempo de espera – hoje é de um minuto – sejam igualmente cobradas duas patacas ao cliente.

Elisa Gao

Na manhã de ontem, a Associação de Mútuo Auxílio de Condutores de Táxi de Macau (AMCTM) reuniu com a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), tendo requerido um aumento das tarifas. De acordo com a proposta apresentada, a bandeirada sobe para as vinte patacas, face às actuais 17, nos primeiros 1600 metros. A partir daí, e a cada 220 metros – e ao invés dos actuais 260 – o organismo quer que sejam cobradas duas patacas. Por cada período de 55 segundos de tempo de espera o cliente poderá, no futuro, ter igualmente que desembolsar duas patacas. A associação espera que a proposta seja aprovada ainda este Verão. Quanto a alterações em encargos adicionais, a associação diz estar ainda a considerar.

Kuok Leong Son, presidente da AMCTM, referiu, em declarações à imprensa, nas instalações da DSAT, que o rendimento mensal dos taxistas ronda as 12 ou 13 mil patacas, em 26 dias de trabalho mensal, oito horas por dia: “Actualmente os motoristas de autocarro podem receber 21 mil patacas. Como vêem, nós ganhamos muito menos, apenas queremos ganhar um pouco mais”. Além disso, o dirigente referiu que o custo da norma Euro 4, que regula as emissões de poluentes, é muito alto, adicionando a taxa de inflação, o que leva Kuok Leong Son a considerar razoável o aumento proposto de três patacas.

A tarifa actual de táxis foi implementada em Dezembro de 2014: “Já se passaram mais de dois anos, até que [a proposta] seja oficialmente aprovada, terão passado três anos. Por isso proponho o aumento de tarifas para segurar os nossos bons motoristas, uma vez que os motoristas ilegais não fazem a leitura a partir do contador, por isso não lhes interessa de quanto são os aumentos”, defendeu ainda o dirigente associativo.

Ainda que a tutela dos transportes não lhes tenha feito qualquer promessa, Kuok assegurou: “Eu ouvi o director da DSAT dizer que vão considerar levar o assunto ao Conselho Consultivo do Trânsito. Supostamente, se tudo correr sem problemas, a proposta será aprovada”, admite, confiante.

A associação espera que a regulamentação revista da indústria dos táxis seja lançada o mais rapidamente possível. No entanto, a resposta que obteve da DSAT, de que “tal não deverá acontecer dentro desta sessão legislativa”, foi considerada não satisfatória pela AMCTM: “Se o Governo não consegue resolver a legislação, como consegue fazer cumprir a lei para apanhar os motoristas ilegais. Não pode ser por causa deles que não podemos aumentar as tarifas, penso que isto não é realista”, disse ainda Kuok Leong Son.