Ho Chio Meng foi transportado para o Hospital e julgamento foi interrompido

A sessão de ontem do julgamento do ex-Procurador do Ministério Público foi interrompida logo nos minutos iniciais, depois de Ho Chio Meng ter dito que se encontrava indisposto e com tonturas. Apesar de Ho ter autorizado que o julgamento continuasse sem que estivesse presente, Sam Hou Fai, após ter reunido com os outros juízes do Tribunal de Última Instância, ordenou a suspensão da sessão.

O presidente do colectivo de juízes deu igualmente instruções para que Ho Chio Meng fosse transportado para o Centro Hospitalar Conde de São Januário para receber a assistência médica necessária.

Apesar de tudo, e de acordo com a informação prestada pelo Tribunal de Última Instância, o julgamento vai prosseguir na manhã de hoje, às 9h30, com a comparência do ex-Procurador, que já se encontrava bem de saúde ao final do dia de ontem.