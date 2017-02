Habitação Social e reconstrução de Pavilhão de Mong Ha com custo de 1,78 mil milhões

O Governo de Macau vai pagar ao consórcio constituído pelas empresas Companhia de Construção de Obras Portuárias Zhen Hwa e Companhia de Construção e Engenharia Shing Lung 1,78 mil milhões de patacas pela obra de construção da 2.ª fase do projecto de habitação social de Mong Há e pela reconstrução do Pavilhão Desportivo que ficava situado no terreno intervencionado.

A revelação foi feita ontem em Boletim Oficial, sendo que os pagamentos vão ser feitos entre 2017 e 2022. Segundo o despacho do Chefe Executivo este ano vão ser entregues 230 milhões às empresas, 150 milhões no próximo ano e 220 milhões em 2019. Já em 2020, o pagamento vai ser de 530 milhões de patacas, subindo para 600 milhões de patacas em 2021. No último ano da obra, em 2022, o pagamento do Governo ao consórcio vai ficar-se pelos 60 milhões.