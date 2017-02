  Há nove interessados na construção das instalações do Fórum Macau

A Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) deu ontem por concluída a primeira fase do concurso público relativo à empreitada de construção do Complexo de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa. No total, a DSSOPT recebeu 12 propostas, das quais nove acabaram por ser admitidas. Numa nota de imprensa, o organismo adianta que os trabalhos de construção devem arrancar no segundo semestre do ano. As propostas admitidas propõem prazos de execução da obra d entre 586 e 600 dias.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...