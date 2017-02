Governo divulgou regulamentações suplementares do “Regime jurídico do erro médico”

O Executivo promulgou ontem as regulamentações suplementares do “Regime jurídico do Erro Médico”, incluindo os diplomas referentes à aquisição obrigatória do seguro médico obrigatório e a implementação da Comissão de Perícia do Erro Médico e do Centro de Mediação de Litígios Médicos, que entrarão em funcionamento a partir do próximo sábado.

A Comissão de Perícia do Erro Médico, recorde-se, vai ser composta por sete profissionais, dos quais cinco serão médicos e os dois restantes profissionais do sector jurídico.

Quanto à tarifa das investigações e avaliação técnica nos casos de suspeita de negligencia médica, o Governo situou-a nas quatro mil patacas. Por outro lado, o máximo que poderá ser cobrado pela cópia dos registos clínicos – em folha A4, a preto e branco – é de dez patacas e, caso o número de cópias exceda as dez unidades, será cobrado por cada uma, no máximo, três patacas. O valor máximo de cobrança da cópia dos dados de imagens médicas é de 180 patacas, define o Governo em Boletim Oficial.