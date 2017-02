Os termómetros deverão cair para os onze graus no final da semana, adiantou ontem a Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos à emissora em língua chinesa da Rádio Macau. O organismo informa que na quinta-feira, o território vai começar a sentir os efeitos de uma frente fria com origem no Continente. Como consequência, as temperaturas deverão cair com carácter brusco. O tempo deverá manter-se frio ao longo do fim-de-semana, advertem os Serviços Meteorológicos e Geofísicos.

