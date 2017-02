Coreia do Sul pede cautela a sul-coreanos que viajem para a Malásia

O Governo da Coreia do Sul lançou ontem uma advertência aos seus cidadãos radicados na Malásia, aconselhando-os a tomarem precauções “extremas” perante a possibilidade de “perigos” após o alegado assassínio nesse país de Kim Jong-nam, o meio-irmão mais velho do líder norte-coreano.

“Os nossos cidadãos de visita ou residentes no estrangeiro podem estar expostos a perigos como sequestro ou ataques terroristas”, pelo que devem “vigiar a sua segurança”, especialmente aqueles que vivem na Malásia, alertou a embaixada da Coreia do Sul em Kuala Lumpur, numa mensagem divulgada ontem na sua página na Internet.

A representação sul-coreana disse que “a preocupação com a segurança dos coreanos no exterior está a aumentar após o assassínio de Kim Jong-nam no terminal 2 de partidas do aeroporto de Kuala Lumpur” no dia 13 deste mês, e “a recente ameaça terrorista e provocação da Coreia do Norte”.

O Governo central sul-coreano também aconselhou os refugiados norte-coreanos na Coreia do Sul a terem cuidado, e pediu-lhes que se abstenham de viajar para o estrangeiro, incluindo visitas a regiões fronteiriças entre a Coreia do Norte e a China, escreveu na sua edição de ontem o jornal Chosun.

O primeiro-ministro sul-coreano e Presidente em funções, Hwang Kyo-ahn, instou ontem a Coreia do Sul a reforçar a segurança do seu país, e pediu aos altos funcionários e militares que estejam alerta perante a possibilidade de actos da Coreia do Norte contra o pessoal governamental ou cidadãos sul-coreanos para “desviar a atenção internacional” da morte de Kim Jong-nam.

Seul acusou Pyongyang da morte de Kim, apesar de as autoridades da Malásia terem assegurado que a investigação continua e não terem indicado a causa exacta da morte, nem quem está por detrás do crime.