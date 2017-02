Confraria obteve apoio de irmandades europeias para candidatura de Macau a Cidade Criativa da UNESCO

Luís Machado, presidente da Confraria da Gastronomia Macaense, revelou ao PONTO FINAL que o Conselho Europeu das Confrarias Enogastronómicas escreveu uma carta a apoiar a candidatura de Macau à Rede de Cidades Criativas da UNESCO. Na sexta-feira, os grupos de trabalho envolvidos no processo de candidatura vão estar reunidos para um ponto de situação.

João Santos Filipe

A Confraria da Gastronomia Macaense obteve uma carta de apoio do Conselho Europeu das Confrarias Enogastronómicas (CEUCO) para a candidatura de Macau à Rede de Cidades Criativas da UNESCO. A revelação foi feita pelo presidente do organismo, Luís Machado, ao PONTO FINAL.

“No que diz respeito à nossa participação no CEUCO foi-nos pedido que obtivéssemos uma carta de recomendação para a candidatura de Macau, uma vez que fazemos parte do Conselho. O presidente do CEUCO já nos enviou uma carta, em castelhano, mas ainda estamos à espera que chegue a versão inglesa, que é a que pode ser utilizada junto da UNESCO”, disse Luís Machado.

A entrada de Macau, através da riqueza da gastronomia local, na Rede de Cidades Criativas da UNESCO foi um objectivo definido pelo Secretário para os Assuntos Sociais e Cultural, Alexis Tam, no ano passado. O projecto foi depois entregue à Direcção dos Serviços de Turismos, estando agora o processo numa fase inicial:

“Na sexta-feira vai haver um encontro de um dos dois ou três grupos de trabalho à candidatura que foram criados. Fazemos parte de um desses grupos, anteriormente já estivemos em duas reuniões”, informou sobre o andamento dos trabalhos. “Estamos disponíveis e vamos ver no que podemos ajudar para que Macau faça parte desta lista da UNESCO”, frisou.

A Rede de Cidades Criativas da UNESCO foi criada em 2004 para promover a o desenvolvimento sustentável das cidades, através de uma aposta nas indústrias criativas e culturais. Este projecto envolve a cooperação entre as diferentes cidades a nível local e internacional. Actualmente fazem parte da iniciativa 116 centros urbanos, entre os quais Shenzhen, Pequim, Hangzhou ou Óbidos, entre outros. Actualmente está aberto um processo de candidatura que decorre até dia 16 de Junho.

Gastronomia Macaense como Património Mundial

Porém colocar Macau na Rede de Cidades Criativas através da UNESCO é um passo para o objectivo maior da Confraria de Gastronomia Macaense que ambiciona ver reconhecido o estatuto de Património Mundial da UNESCO para a mais genuína das gastronomias de Macau.

“Já entregámos a candidatura ao Instituto Cultural e eles agora têm de remeter a candidatura ao Governo Central, que é quem pode fazer a candidatura. A documentação foi toda entregue há cerca de três ou quatro anos”, afirmou o presidente da Confraria.

“É muito tempo [há espera], mas fomos logo avisados que não seria fácil porque são muitas as candidaturas na China a Património Mundial. São milhares as candidaturas e não é fácil a selecção das candidaturas que vão ser apoiadas. Temos de esperar”, completou.

Ainda sobre as actividades em que a Confraria de Gastronomia Macaense vai estar envolvida e que vão decorrer ao longo do ano, Luís Machado avançou que o tradicional baile de máscaras, Micareme, organizado com a Associação dos Macaenses, está agendado para 1 de Abril, Dia das Mentiras.