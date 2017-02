Chan Hong quer regras para a aquisição online de produtos alimentícios

Apesar de considerar conveniente a compra de alimentos através da Internet, Chan Hong defende que a opção tem a si inerentes alguns riscos para os clientes. Numa interpelação escrita dirigida ao Governo, a deputada questiona o que considera ser uma das maiores lacunas no recurso às novas tecnologias para a aquisição de alimentos: a falta de obrigatoriedade de registo, por parte das empresas que prestam tais serviços, no “Plano de registo para o sector alimentar”, lançado em 2013 pelo Centro de Segurança Alimentar do IACM.

A criação do mecanismo, que surgiu ao abrigo da aplicação da “Lei de Segurança Alimentar”, visa lojas virtuais que produzem ou vendem géneros alimentares, lojas de ‘take away’ de géneros alimentícios e empresas que prestam serviços de aquisição de produtos alimentícios. Ainda assim – e uma vez que o registo é voluntário e não legalmente obrigatório – a deputada interroga o Governo sobre os planos gizados tendo em vista a regulamentação de tais práticas: “Tenciona o Executivo tornar obrigatório esse registo? E que medidas defende para reforçar a segurança dos alimentos adquiridos online?”, questiona a deputada na interpelação que dirige ao Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais.

Chan Hong adianta que, “de acordo com informações [a que teve acesso], existem cerca de 290 lojas de géneros alimentares activas em Macau. Desse número, 194 já se registaram voluntariamente e 131 passaram na inspecção”. O passo seguinte do Executivo junto das empresas, no entender da deputada, deverá passar por exigir o requerimento do registo obrigatório às operadoras de mercearias online através do Centro de Segurança Alimentar e permitir que os inspectores examinem a produção e o armazenamento de alimento: “O Executivo vai estabelecer um mecanismo de sanções para aplicar penalizações às lojas de venda de géneros alimentícios online que se encontrem ilegais?”, questiona a parlamentar.

Por outro lado, a compra de produtos alimentares oriundos do estrangeiro através da Internet também preocupa Chan Hong, nomeadamente no que respeita à atribuição de responsabilidades legais quando são encontrados problemas nas mercadorias. A deputada também questionou o Governo sobre as medidas para garantia da segurança na aquisição de alimentos do exterior e sobre a criação de legislação que fortaleça os mecanismos de supervisão de tais práticas.