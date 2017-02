Casal de jovens locais foi detido por burla através da Internet

Um casal de residentes do território, com 22 e os 28 anos, foi detido por suspeita de burla através da Internet. Os dois suspeitos afirmavam – quando em contacto com as vítimas – que conseguiam adquirir bilhetes de avião, telemóveis e reservar quartos de hotel a preços especiais. Defraudaram, no total, 18 pessoas em 360 mil patacas.

Envolvidos num caso de burla no passado, os dois residentes tinham que se apresentar regularmente perante as autoridades policiais locais. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a Polícia Judiciária (PJ) avançou que os dois suspeitos declararam que o dinheiro obtido desta vez serviria para reembolsar as vítimas envolvidas no caso anterior.

A PJ deixou o alerta aos cidadãos do território para prestarem atenção às burlas através da Internet. Caso se deparem com casos suspeitos, devem reportar às autoridades de imediato.